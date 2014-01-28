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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 15:24 BJT

更新版 1-韩股业绩：浦项钢铁第四季获利不及预期，因韩元走强且需求疲弱

韩元走强加剧了浦项钢铁的痛苦；该公司曾是业界的明星，由于现代制铁增加对现代汽车 的供应，浦项钢铁在韩国国内的主导地位日渐下滑。

浦项钢铁本月稍早任命总裁兼首席技术长Kwon Oh-joon担任新的执行长，接替Chung Joon-yang，后者此前曾进行大举投资和并购，导致该公司负债较高。

穆迪和惠誉去年11和12月分别下调浦项钢铁评级，预计钢铁行业的持续疲弱将抑制该公司的获利改善。

在周二浦项钢铁公布业绩前，该公司收低0.5%。今年迄今累计下挫9%，表现落后于大盘4.7%的跌幅。投资大亨巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦 持有浦项钢铁大约5%的股权。(完)

(编译 艾茂林/许娜/于春红; 审校 王洋)
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