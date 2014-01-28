中国钢铁：1月中旬粗钢日产量200.7万吨，旬环比增加0.49%--中钢协

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月28日 - 中国钢铁工业协会周二公布的旬报显示，1月中旬全国粗钢日产量为200.7万吨，旬环比增加0.49%。
中钢协旬报还显示，1月中旬重点钢企粗钢日产量170.2万吨，旬环比增加1.63%。
国家统计局此前公布的数据显示，去年12月全国粗钢产量为6,235万吨，同比增加6.5%。
以下是中国钢铁工业协会公布2013年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比%
2014年1月中旬 200.7 +0.49
1月上旬 199.7 +1.9
2013年12月下旬 196.1 -2.7
12月中旬 201.4 +0.06
12月上旬 201.3 -3.7
11月下旬 209.1 -1.94
11月中旬 213.2 -0.57
11月上旬 214.4 +2.2
10月下旬 209.8 -0.4
10月中旬 210.7 -1.0
10月上旬 212.8 -1.11
9月下旬 215.2 +0.37
9月中旬 214.4 +0.66
9月上旬 212.9 +0.48
8月下旬 211.9 +0.05
8月中旬 211.8 -1.2
8月上旬 214.4 +2.7
7月下旬 208.4 -2.7
7月中旬 213.0 +2.3
7月上旬 208.3 -4.5
6月下旬 218.1 +0.8
6月中旬 216.4 +0.4
6月上旬 215.6 +0.1
5月下旬 215.4 -1.4
5月中旬 218.5 -0.3
5月上旬 219.3 +3.0
4月下旬 212.9 +0.6
4月中旬 211.6 -0.4
4月上旬 212.4 +2.5
3月下旬 207.2 +0.4
3月中旬 206.4 -1.0
3月上旬 208.5 +2.5
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申