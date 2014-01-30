《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(1月27-30日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。此数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。

--中国国家统计局公布，2013年全国规模以上工业企业实现利润总额62,831亿元人民币，比上年增长12.2%。其中，主营活动利润162,201.3亿元，比上年增长4%。

--中国证券报引述知情人士透露，国务院国资委今年将选取一至两家央企启动投资控股公司试点；多个地方也提出将设立1-2家国资运营公司和若干投资公司。“中国版淡马锡” 版图逐渐显现。

--建立部际联席会议制度正成为中国推进诸多改革举措的一个重要手段。中国宣布建立由发改委牵头的促进广东前海南沙横琴建设部际联席会议制度，此前的深圳前海深港现代服务业合作区建设部际联席会议同时撤销。

--路透调查：路透综合11位分析机构预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计将降至50.5，为连续第二个月下滑，且为去年7月以来最低水准。

--分析：过去一周的新兴市场波澜壮阔，中国央行则小心翼翼地平滑着春节假期前后的流动性摆布。市场人士表示，从当前情况看，中国只要“苦练内功”，保证国内不出现系统性风险，就有望“独善其身”；具体到货币政策上，短期或继续谨慎灵活的节奏。

--中国中央纪律检查委员会书记王岐山表示，对发生重大腐败案件和不正之风长期滋生蔓延的地方、部门和单位，实行“一案双查”，既要追究当事人责任，又要追究相关领导责任。并要落实各级纪委监督责任，发生严重违纪违法案件的地方、部门和国有企事业单位，要严肃追究纪委的责任。

--人民日报报导称，目前公布今年经济增长目标的28个省份中降速成为主基调，相比2013年，只有广东省调高了0.5个百分点。专家称，过去一味关注高增速带来不少副作用，今后将把发展的导向转到效益和质量上来。

--台湾陆委会宣布，陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军，将于2月11日于大陆南京举行会谈。这将是台湾与大陆主管两岸事务官员的最高层级正式会商。

--分析：中国农村集体经营性建设用地入市短期恐难跳脱“剪不断理还乱”的阶段。尽管三中全会提出了“高大上”的新一轮土改目标，但并不意味着找到改革落地的办法。

========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国国家发展和改革委员会称，今年要适度扩大外资银行中长期外债规模，统筹研究资本项目开放条件下的外债管理，推动外债管理由金融危机时期防范风险为主，转向经济转型升级时期提高经济金融运行效率为主要目标。

--三位消息人士透露，负责中国外汇储备投资的朱长虹，已于近日辞去国家外汇管理局储备管理司首席投资长一职。

--上海证券交易所理事长桂敏杰表示，随着人民币国际化进程的不断加快，上交所要主动遵循成熟资本发展规律，积极参与上海自贸区建设，探索建立面向国际的金融资产交易平台；推动境外企业在上交所市场发行人民币债券。

--中诚信托网站周一发布的“诚至金开1号集合信托计划临时报告（五）”称，中诚信托已与意向投资者达成一致，请该信托产品的投资人尽快与客户经理联系。这意味着该产品的兑付危机暂告平息。

--尽管备受市场关注的中诚信托兑付风波暂息，中国官方媒体人民日报周四刊登经济时报文章称，此次兑付危机给信托业再次敲响了警钟。监管层、金融机构和投资者必须看到，由信托公司或关联方提供隐性担保的刚性兑付模式，从长远看难以为继。

--中国银监会公布数据显示，2013年12月末，中国银行业金融机构总资产和总负债同比增幅均逾12%，均创下了近10年来的最低值。

--路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比持平；债券建议配比略升。随着中国央行通过公开市场操作“放水”，市场资金面紧张格局略有缓解，基金经理对债券市场的担忧稍有好转，而股市结构性行情仍在继续，基金经理谨慎气氛未改。

--中国国家开发银行称，截至2013年底，国开行资产规模突破8万亿元，全年发放城镇化贷款9,968亿元，接近全行当年人民币贷款发放的三分之二。

--据浙江省银监局的统计，截至2013年末，浙江省金融机构不良率为1.84%，较年初上升0.25个百分点，下半年提升加快。温州是浙江省乃至全国金融机构不良贷款的重灾区。

--上海证券报引述消息人士称，直至1月26日，工商银行 等四大国有银行今年1月新增贷款投放约4,300亿元，估计全银行业1月新增贷款达1.1万亿元。

--路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比持平；债券建议配比略升。随着中国央行通过公开市场操作“放水”，市场资金面紧张格局略有缓解，基金经理对债券市场的担忧稍有好转，而股市结构性行情仍在继续，基金经理谨慎气氛未改。

--消息人士透露，中国证监会已明确伦敦、新加坡人民币合格境外机构投资者（RQFII）的标准和要求，与香港现有的规则基本相同。这意味着伦敦、新加坡可投资内地金融市场的人民币产品，如“狮城债”等将有望很快推出。

--中国各家试点银行年初陆续发布今年同业存单发行计划，继工行、招行、交通银行、中信银行和兴业银行后，建设银行 公布今年同业存单发行额度为1,000亿元。

--香港金融管理局表示，2013年点心债发行量大致持平于前一年，但点心债未偿还余额以及贷款余额均明显增加，反映出离岸市场作为人民币融资渠道的成长潜力。

--中国国家外汇管理局公布，截至1月27日，已有235家QFII(合格境外机构投资者)合计获批514.18亿美元的投资额度，较上月底净增17.17亿美元。而人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度1月来亦增加103亿元人民币。

--在中国证监会批准上海期货交易所开展热轧卷板的期货交易后，上期所就这一新交易品种期货合约及相关规则征求意见。据其公布的标准合约草案称，热轧卷板期货合约交易单位为10吨/手，最低交易保证金为合约价值的4%。

========================================================================== **行业/公司

--中国联想集团 表示，同意以29.1亿美元买下谷歌 旗下的摩托罗拉手机业务，这是中国企业在科技领域的最大一笔收购交易。联想通过这种方式，杀入竞争白热化的美国手机市场，目前苹果 AAPL.O 在该市场占有优势。

--中国工业和信息化部周三公告称，向包括苏宁云商 002024.SZ、北京国美电器有限公司、三五互联 300051.SZ 和爱施德 002416.SZ 等八家民营企业发放了第二批移动通信转售业务试点批文。至此，共有19家民企获准试点该项业务。

--中国最大寿险商--中国人寿 预计2013年度净利同比增长120%，惟幅度逊于市场预期，因四季度获利大减。国寿于交易所的声明称，预计去年度净利按年增长约120%，至243.34亿元，主要原因是投资收益增加以及同比基数较低。