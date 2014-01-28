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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 15:48 BJT

日本债市：10年期公债价格走高，美联储会议前市场谨慎情绪弥漫

中期债方面，一些交易员试图出脱五年期公债(周一曾有一家大银行出售该年期券)，另外一些投资者则试图买进六年期日本公债。

超长债方面有一些企业养老基金的零星卖盘，因日本央行避免直接买入操作，同时一些政府养老基金逢低买入超长期日债。

超长债午后延续跌势，尽管财务省3,000亿日圆月度提高流动性债券标售的结果好于预期。

两位中等资产管理公司的基金经理人今日上午对IFR表示，他们认为指标10年期公债收益率暂时不会跌破0.60%大关，因这个水准上面临强大的价格阻力。

此外，一家大型商业银行继续不断抛售长期市政债和政府担保债券。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.090% +0.5 0.085%

五年期公债 0.195% +0.0 0.195%

10年期公债 0.625% -0.5 0.630%

20年期公债 1.475% +1.0 1.465%

30年期公债 1.645% +2.0 1.625%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.66 +0.02 144.64

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/郑茵/李春喜；审校 许娜/王冠中)
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