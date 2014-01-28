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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 15:31 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/日圆涨0.24%，印度央行意外升息

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* 澳元/美元上涨0.44%，欧元/日圆涨0.24%，新西兰元/美元升0.47%，美元/印度卢比下滑0.11%

* 日股日经指数下跌0.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指跌0.06%，10年期美国公债收益率报2.7626%

* 印度央行意外升息25个基点，但称近期不太可能进一步升息

* 土耳其央行料屈从于升息压力

* 新兴市场颓势有扩散风险

(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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