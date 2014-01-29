台湾货币市场：央行委由大行释出流动性，封关日利率高但紧张情绪缓解

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
* 央行释出流动性缓解台版钱荒
* 短率于高位徘徊但银行接受度高
* 年后资金回笼多去化管道再成隐忧
记者 林妙容
路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周三蛇年封关日续于高位徘徊。上日市场出现年关前的台版钱荒，许多金融机构直至午后仍勤于调度，台湾央行于今日委由大行释出流动性，适度缓解了市场的紧张情绪。今日利率虽续走高，但调度将趋于平顺，顺利度过金蛇年。
银行交易人士表示，上日金融机构需钱孔急，部分银行直至傍晚才打平缺口，且紧接着提前调度今日资金，近来罕见的市场紧俏状况令央行减收多达600多亿台币存单，是央行近来平稳冲销以来，与到期存单落差最大的一次。
台湾央行因不乐见市场过分紧俏，今日采取动作释出流动性，让市场松了一口气，却反而开始担忧年后伊始，高逾1.65兆台币的大量央行存单到期及资金回笼效应，将让市场钱满为患，重蹈资金去化难的覆辙。
〞央行已经请大行出来帮忙了，利率虽然高一点但可以拿到钱，年关算是顺利度过了。〞一位大型银行资金调度人士说。
市场交易人士指出，大行释出资金的拆借利率不论长短以0.45%计价，较平日稍高，但缺钱的金融机构接受度高，且上日尚见两周资金成交于0.48%的高位，不影响银行的拆入意愿。而在紧俏市况中，今日隔夜拆借利率高位已出现0.5%成交。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，28日央行共新增发行约319亿台币至1.964兆台币，续创纪录高位，较年初新增发行约3,974亿台币。
依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。
本地时间12:12时：
**台币兑美元 早盘走高1.54角报30.297。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.407%，上日收盘报0.387%；今日区间暂在0.295-0.500%，上日价位区间在0.295-0.440%；一周拆款没有成交。
**短票利率回落，因几无与银行承作**
短票市场方面，票券商上日在混乱市况中拉高短票利率，以求顺利弥平缺口，且为求今日顺利过度，直至上日傍晚仍致电银行寻求资金供应，在上日寻得多数资金后，今日资金缺口已经顺利收窄，且获民间法人资金供应，利率回到平稳区间。
一大型票券商交易主管指出，由于银行端今日仍为缺钱所苦，短票到期多不续作，今日仅有少数一、两笔与银行的成交，利率持于此前平日水准；此外，民间客户适时供应资金活水，且利率没有提高，也令票券商在封关日不致过份紧张。
〞今天先拿钱是最重要的，还好有民间法人出来。〞上述交易主管说。
今日与银行少量成交跨农历年的短票利率区间主要在0.61-0.63%，上日在0.61-0.65%；与民间法人的承作利率则持于0.60-0.62%，少量成交于0.63%。
台湾央行今日存单到期31亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
下周央行存单到期总额为1兆6,522.95亿台币，落点分别为周三5,690.3亿、周四4,956.6亿及周五5,876.05亿。
拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为800亿台币，累计超额准备为1,940亿、加计前期1%的超额准备为2,900亿台币。
**附买回利率持平，交易清淡**
债券市场附买回(RP)成交清淡，利率大致不变。今日已是农历年前最后一个工作日，市场交易更形清淡，不少证券商今日已未安排人力负责资金调度。
今日以银行与投信间的交易较频繁，不过，由于农历年前银行的调度心态也相当保守，因此多只到单续做，新的交易几乎没有，而利率则是多能够维持区间 。
〞证券商几乎没有交易了，大概(人)连来都没有来，都休假去了，〞一位留守的券商交易员表示。
另外一家银行交易员说，资金面并不特别宽裕，因此和投信之间多以到单续做而已，天期也偏短。
公债买卖断交易已在周一封关，今日为年前最后一个上班日，也是货市和汇市的封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；交易偏淡。
主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间不变。
今日紧缩因素还有20年期公债发行，金额300亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。