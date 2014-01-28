中国期市：沪胶收盘重挫3%续创近五年新低，节前利多难觅多头无心恋战

路透上海1月28日 - 继昨日跌破16,000元关口后，上海期胶周二收盘 再度重挫逾3%，刷新近五年低位，临近春节假期现货需求冷清，加之烟胶 片、胶水等原料价格大跌打压人气，令沪胶延续向下寻底之路。 今日除早稻、鸡蛋等部分农产品外，期市呈现普跌格局。市场人士称 ，假期前市场现金需求升温，各大交易所也将从明日结算起上调保证金， 亦令部分品种的多头倾向于止损离场，从而加剧了市场的弱势。 沪胶主力1405合约 收低3.04%，至每吨15,610元，创出2009 年3月以来新低。沪胶在本周初击穿16,000-17,000元的整理平台后连续增 仓下跌，空头乘胜追击之势明显，期价下方空间再度被打开。 光大期货橡胶分析师彭程表示，“沪胶短线很难见到反弹的迹象，春 节前轮胎厂停产抑制需求，主产国原料价格近日也在大跌，如果年后国内 轮胎厂补库不理想，就很难找到上涨的动力了。” 此外，日本期胶近日接连重挫，亦打压了沪胶的人气。东京工业品交 易所(TOCOM)指标期胶周一暴跌逾5%，至七个月新低，受累于日圆走强和 亚洲股市全线下跌。截至周二日盘收市，指标7月合约 报每公斤22 8.4日圆。 彭程指出，日圆汇率因素是日胶跌势的重要推手，鉴于春节前后将有 美联储会议纪要等重大事件出炉，日圆走势仍将成为影响海外橡胶市场的 风险点。 上海期货交易所天然橡胶库存继前一周突破20万吨后，上周再增3,63 6吨，至20.45万吨的纪录新高。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,000 -0.06 245,352 黄金(au) 1406 247.85 -0.72 155,378 螺纹钢 (rb) 1405 3,431 -1.04 1,214,442 橡胶 (ru) 1405 15,610 -3.04 226,094 大商所 豆粕 (m) 1405 3,307 -0.27 1,429,374 豆油 (y) 1405 6,436 -1.77 767,538 焦炭 (j) 1405 1,333 -1.84 172,156 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,375 -2.17 689,440 棉花 (cf) 1405 19,700 -0.71 72,680 中金所 沪深300(if) 1402 2,230.8 0.15 70,184 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)