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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 15:37 BJT

中国期市：沪胶收盘重挫3%续创近五年新低，节前利多难觅多头无心恋战

路透上海1月28日 - 继昨日跌破16,000元关口后，上海期胶周二收盘
再度重挫逾3%，刷新近五年低位，临近春节假期现货需求冷清，加之烟胶
片、胶水等原料价格大跌打压人气，令沪胶延续向下寻底之路。
    
    今日除早稻、鸡蛋等部分农产品外，期市呈现普跌格局。市场人士称
，假期前市场现金需求升温，各大交易所也将从明日结算起上调保证金，
亦令部分品种的多头倾向于止损离场，从而加剧了市场的弱势。

    沪胶主力1405合约 收低3.04%，至每吨15,610元，创出2009
年3月以来新低。沪胶在本周初击穿16,000-17,000元的整理平台后连续增
仓下跌，空头乘胜追击之势明显，期价下方空间再度被打开。
    
    光大期货橡胶分析师彭程表示，“沪胶短线很难见到反弹的迹象，春
节前轮胎厂停产抑制需求，主产国原料价格近日也在大跌，如果年后国内
轮胎厂补库不理想，就很难找到上涨的动力了。”
    
    此外，日本期胶近日接连重挫，亦打压了沪胶的人气。东京工业品交
易所(TOCOM)指标期胶周一暴跌逾5%，至七个月新低，受累于日圆走强和
亚洲股市全线下跌。截至周二日盘收市，指标7月合约 报每公斤22
8.4日圆。
    
    彭程指出，日圆汇率因素是日胶跌势的重要推手，鉴于春节前后将有
美联储会议纪要等重大事件出炉，日圆走势仍将成为影响海外橡胶市场的
风险点。
    
    上海期货交易所天然橡胶库存继前一周突破20万吨后，上周再增3,63
6吨，至20.45万吨的纪录新高。 
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1404    51,000     -0.06      245,352 
         黄金(au)      1406    247.85     -0.72      155,378 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,431     -1.04    1,214,442 
         橡胶 (ru)     1405    15,610     -3.04      226,094 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,307     -0.27    1,429,374 
         豆油 (y)      1405     6,436     -1.77      767,538 
         焦炭 (j)      1405     1,333     -1.84      172,156 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,375     -2.17      689,440 
         棉花 (cf)     1405    19,700     -0.71       72,680 
 中金所  沪深300(if)   1402   2,230.8      0.15       70,184 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
    

 (发稿 丁琦；审校 林高丽)
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