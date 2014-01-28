台湾汇市：台币中止连六贬收高，随新兴亚币跌深反弹

* 台币随新兴市场货币跌深反弹 * 印度央行意外升息令投机气焰略消 * 明日实质交易区暂看在30.35-30.45 路透台北1月28日 - 台币兑美元 周二收高6分，中止此前连六贬走势。交易员称，因亚洲新兴市 场货币多数跌深反弹，且台股因封关令外资汇出力道大为减少。 汇银人士指出，今日印度央行不预警升息，菲律宾央行也表示会根据需求调整政策，这些动作让看空新兴 市场货币的投机气焰稍获抑制。由于明日台湾汇市将封关，若国际市场未继续动荡，台币兑美元实质交易价位 暂看在30.35-30.45。 印度央行周二意外调升政策利率25个基点，但表示如果通胀如预期放缓，近期内料不会进一步紧缩政策。 菲律宾央行则表示，其拥有应对国内物价压力的“政策空间”。也会关注全球发展情况，像 是由于发达国家前景改善，导致新兴市场的人气改变。 “外资的买盘今天不见了，这让出口商卖压相形增加。”一位本地银行交易员说。 他并表示，盘中台币实质价位跌破30.40时，有见到央行卖出美元。显示央行也不乐见台币贬过头。 另一本地银行交易员则称，亚币止跌回升，台币自然也止稳。明日走势主要还是看出口商的动作，预料封 关前实质价位不会贬破30.50。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微收敛；一个月远 汇报价 尾盘报30.280/30.296，上日纽约盘收在30.320。 韩国韩元周二在国内市场小幅走强，结束六个交易日的跌势，因出口商美元卖盘和对美元涨势的获利了结 盘推升韩元，目前投资者正在等待美国联邦储备理事会(美联储)的下一步动向。 印度卢比兑美元 周二引领新兴亚洲货币上扬，此前印度央行意外宣布升息，而企业需求则提供进 一步支撑。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第一天)。欧洲经济暨财政事务理事会(E COFIN)会议。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒和西班牙经济部长德金多斯参加IMF 新书发布活动。12月美国耐久财订单。1月美国消费者信心指数。 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第二天)，并公布利率决定。英国央行总 裁卡尼发表演说。 周四：新西兰央行宣布利率决定。美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值。美国一周初请失业 金人数。 周五：1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.451 30.511 30.210-30.520 30.511 7.40 12.15 元太外汇经纪公司 30.438 30.501 30.334-30.505 30.505 4.13 8.07 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.145/-0.115 -0.155/-0.120 (完)