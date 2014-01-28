版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 15:51 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料陷于1.3650-1.3750区间

0741GMT

* 欧元/美元于亚洲时段再度于1.3666-1.3689美元区间波动

* 市场人士短线准备在1.3650-1.3750区间交易

* 一目均衡云区底部在1.3662，21日均线在1.3635，下方有停止单

* 周五高位1.3740及2014年年内高点仍构成阻力

* 今日没有重要欧元区数据。有执行价1.3670/80及1.3700选择权到期

* 技术面图表(link.reuters.com/nuj46v)(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐