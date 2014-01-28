版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 15:57 BJT

金属期市：伦铜从七周低位回升，因现货供应紧张

“在金属的现实世界里，人们却会意识到PMI数据不那么糟糕，(新兴市场)发生的事情可以影响市场人气，但不会影响基本面，”她说。

0711 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.25%至每吨7,167.75美元，昨日则下滑0.4%。

沪铜主力4月合约 几乎收平，收报每吨51,000元。

周一铜价曾跌至七周低点每吨7,148.50美元。

周二亚洲市场徘徊在五个月低点附近，受累于新兴市场的动荡和对于中国经济放缓的担忧。

LME铜库存持续下降，支撑了价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/王洋; 审校 许娜/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐