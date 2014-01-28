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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 16:06 BJT

离岸人民币：2013年点心债发行量持平上年，但贷款余额增长近四成--金管局

路透香港1月28日 - 香港金融管理局周二表示，2013年点心债发行量大致持平于前一年，但点心债未偿还余额以及贷款余额均明显增加，反映出离岸市场作为人民币融资渠道的成长潜力。

金管局在一份2月7日呈交于立法局的报告中指出，点心债2013年全年发量为1,160亿元人民币，大致持平于前一年度的的1,122亿元人民币。

在经历美国释出逐渐退出量化宽松以及中国＂钱荒＂导致第三季发行市场遇冷，金管局表示，去年第四季发行转趋活跃，包括中国财政部的100亿元国债，单季发行量为407亿元。至2013年底点心债未偿还余额近3,100亿元，较上年底的2,372亿元增长约30.7%。

人民币贷款业务亦见明显增长，至去年11月底人民币贷款余额达到1,097亿元，较前一年底的790亿增38.9%。

由于人民币国际化推进以及离岸人民币利率相较于在岸低，愈来愈多企业赴离岸融资，亦吸引了外国发行人进入此市场，包括美国、加拿大、韩国、蒙古、俄罗斯等。发行市场也由香港，扩展至台湾、新加坡以及伦敦。

今年1月离岸点心债发行金额高达近300亿元，创下有史以来单月最高。

至11月底，人民币存款及存款证余额分别为8,270亿及1,815亿元人民 币，两者合计为10,085亿元人民币，较去年底的7,202亿元增加40%，亦首次突破万亿（兆）大关。非香港居民个人客户已开立超过90,000个人民币帐户，存款额超过170亿元。

金管局同时表示，去年通过不同方式推广香港人民币业务平台，以及推动香港与澳洲、伦敦等其他市场的合作，包括本地与马来西亚银行业者促进共同发展展离岸人民币产品、服务，以及离岸人民币伊斯兰债券市场。

至2013年11月，透过香港人民币RTGS系统的交易金额日均量倍增至4,408亿元，上年底为2,137亿元。

金管局预期在本周四公布12月的人民币存款统计。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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