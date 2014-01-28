离岸人民币：2013年点心债发行量持平上年，但贷款余额增长近四成--金管局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 香港金融管理局周二表示，2013年点心债发行量大致持平于前一年，但点心债未偿还余额以及贷款余额均明显增加，反映出离岸市场作为人民币融资渠道的成长潜力。
金管局在一份2月7日呈交于立法局的报告中指出，点心债2013年全年发量为1,160亿元人民币，大致持平于前一年度的的1,122亿元人民币。
在经历美国释出逐渐退出量化宽松以及中国＂钱荒＂导致第三季发行市场遇冷，金管局表示，去年第四季发行转趋活跃，包括中国财政部的100亿元国债，单季发行量为407亿元。至2013年底点心债未偿还余额近3,100亿元，较上年底的2,372亿元增长约30.7%。
人民币贷款业务亦见明显增长，至去年11月底人民币贷款余额达到1,097亿元，较前一年底的790亿增38.9%。
由于人民币国际化推进以及离岸人民币利率相较于在岸低，愈来愈多企业赴离岸融资，亦吸引了外国发行人进入此市场，包括美国、加拿大、韩国、蒙古、俄罗斯等。发行市场也由香港，扩展至台湾、新加坡以及伦敦。
今年1月离岸点心债发行金额高达近300亿元，创下有史以来单月最高。
至11月底，人民币存款及存款证余额分别为8,270亿及1,815亿元人民 币，两者合计为10,085亿元人民币，较去年底的7,202亿元增加40%，亦首次突破万亿（兆）大关。非香港居民个人客户已开立超过90,000个人民币帐户，存款额超过170亿元。
金管局同时表示，去年通过不同方式推广香港人民币业务平台，以及推动香港与澳洲、伦敦等其他市场的合作，包括本地与马来西亚银行业者促进共同发展展离岸人民币产品、服务，以及离岸人民币伊斯兰债券市场。
至2013年11月，透过香港人民币RTGS系统的交易金额日均量倍增至4,408亿元，上年底为2,137亿元。
金管局预期在本周四公布12月的人民币存款统计。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申