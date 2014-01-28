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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 16:24 BJT

香港股市：恒指收跌停留于五个月低位，苹果供应链个股下挫

路透香港1月28日 - 香港股市周二停留在五个月低点，成交量萎靡，投资者在经历了一波卖压后仍然心有余悸。而且美联储和土耳其央行都将召开政策会议，市场静待会议结果。

恒生指数 收低0.1%，报21,960.6点。恒生国企指数 收跌0.3%。两个指数都触及去年8月以来的最低收盘位。

港股成交量较周一减少近20%。

中资银行股普遍反弹，得益于中国人民银行的投放流动性行动。另外，中诚信托诚至金开1号与意向投资者已达一致，兑付危机暂平息。

与苹果相关的供应商类股挫跌，因苹果公布假日季iPhone销量未能达到华尔街预期，而且对当前季度的营收预估低于市场预期。（完）
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