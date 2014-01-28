版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 16:20 BJT

全球金市：金价在美联储会议前持稳，关注刺激措施

“金价有可能因为美联储的动作而承压，但若美股再度走低，则可能提供金价一个支撑力量，”INTL FCStone分析师Edward Meir指出。

“我们认为股市或许还会再跌，金价周一下跌可能只是短暂的。”

0733GMT，现货金 大致持平于1,257.04美元。周一现货金收跌1%，在触及两个月高点1,278.01美元后大幅拉回。

周一数据显示中国2013年从香港进口黄金量较上年成长一倍以上，达到纪录高位1,158.162吨，因金价大跌引爆前所未见的买需。

但农历春节之后进口料将放缓，因金价持续震荡，影响需求放缓，且交易商库存充足。

“未来几天，随着中国准备过春节，金价将失去一个主要价格支撑，中国买需在之后几周可能仍会缺席，”澳新银行(澳盛银行)分析师Victor Thianpiriya在报告中指出。

------------------0733GMT-----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1257.04 0.6 0.05

现货银 19.72 0.04 0.2

现货铂金 1414.25 7.25 0.52

现货钯金 720.5 0.5 0.07

COMEX期金 1257.4 -6 -0.47

COMEX期银 19.75 -0.04 -0.22

汇率

欧元/美元 1.367

美元指数 80.471

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐