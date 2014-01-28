美国探险青年称去南极点意在让人们重视气候变化

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约1月27日 - 去年创造最短时间抵达南极点记录的青年Parker Liautaud称，他意在唤醒人们对气候变化的重视。

19岁的加利福尼亚州青年Liautaud以18天4小时43分的成绩打破了此前由挪威探险家Ottar Haldorsen和Jacob Meland保持的记录，他于圣诞夜抵达南极点，比之前的记录提前了将近四天。

在回来的路上，Liautaud在环境险恶的地区钻孔并带回了两米厚的样本，希望能够帮助科学家回答有关全球变暖的问题。

新西兰研究机构GNS Science的研究人员正在对样本进行研究，或许能够揭示该地区气候变化的速度。

每天早上，Liautaud和他的队友Doug Stoup都会在探险网站上主持在线直播，与气候专家和质疑者讨论从食品安全到臭氧层变化等话题。

“交流气候科学的难处在于这很复杂，需要用数据说话，不是个人层面能够体验的，”Liautaud说道。

他期待此次探险能够让公众知道并令他们信服气候变化的真正风险。（完）