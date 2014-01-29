《香港报摘》--其他报纸重要消息1月29日

* 明报：

--工业总会主席刘展灏表示，欧美去年万圣节及圣诞销情只属及格，虽然买家有补仓需要，但美国退市影响全球出口，令买家落单仍持保守态度，今年首季港商订单只是较为平稳；不过，预期美国经济逐步回稳，中国城镇化带动内需，香港出口表现将较去年为佳，预计全年会录得高单位数字增长，经济增长3.5%至4%。

--筹备超过一年的中港基金互认即将落实，证监会昨日提交立法会的文件中强调，两地就基金互认的磋商已进入最后阶段，预期与中证监的谅解备忘录将会2014年初完成，有关措施将于2014至15年度分阶段实施，估计会有超过500只内地基金符合资格参与互认。 * 星岛日报：

--好孩子国际 公布斥资7,071万欧元（约7.49亿港元），收购德国主要从事儿童用品设计及销售CYBEX和CBX品牌的Columbus公司全部股份。受消息影响，好孩子昨日下午一点复牌后备受追捧，收报3.74元，升9.34%。

--由电能实业 分拆的港灯电力投资 今日正式挂牌，昨于暗盘一度升上5.9港元，升幅近8%；收市平收报5.4港元。不过港灯属收息股，料吸引「好息」一族及长线基金捧场。 * 苹果日报：

--财政司司长曾俊华将于下月底发表财政预算案，会计师行德勤预测，本年度（2013/14年）会录得503亿港元的财政盈余，较政府去年预计的49亿港元赤字转亏为盈，有能力向中产提供税务减免，建议宽减本年度75%的薪俸税及个人入息课税，上限12,000港元。

--保利协鑫<3800.HK预料去年全年将会录得亏损，惟亏损将按年大幅减少。集团录得全年亏损主要光伏产品于去年首三季售价偏低，惟在第四季需求增加，售价亦开始回升。另外，集团对无形资产、存货、应收款和生产设备等进行减值及拨备。。 * 东方日报：

--政府大增土地供应的效应逐渐浮现，今年起各大发展商售楼量料将显着上升。市场估计恒地 旗下恒基物业代理营业（一）部连同营业（二）部计，公司今年推盘量料多达3,800伙，较去年2,000多伙急升。今年五大发展商推盘量料合共多逾1.8万伙。

--欧舒丹 公布，截至去年底止首三季销售净额录8.039亿欧元，微增0.3%，主要受惠中国、俄罗斯、美国及巴西销售增长，而日本销售表现亦有所改善。 * 文汇报：

--中华煤气 首次发行永续次级资本证券，发行金额为3亿美元，首5年不设赎回，票面年息率为4.75%，所筹集的资金将用于再融资及一般企业营运用途。

--瑞信发表报告预料，澳门本月第四个星期博彩收入将较前三星期下跌19%，主要由于临近农历新年假期，贵宾厅转码数下降所致。该行并下调本月澳门博彩收入预测至298亿至305亿澳门元，按年增长12%至15%，低于原先估计的增长15%至18%。 * 大公报：

--香港投资推广署公布，去年协助337家海外及内地企业来港开业或扩展业务，按年升7%，创历史新高。内地是最大单一来源市场，共有71个项目，按年升14.5%，其次为美国及日本。（完）