《香港报摘》--其他报纸重要消息1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
* 明报：
--工业总会主席刘展灏表示，欧美去年万圣节及圣诞销情只属及格，虽然买家有补仓需要，但美国退市影响全球出口，令买家落单仍持保守态度，今年首季港商订单只是较为平稳；不过，预期美国经济逐步回稳，中国城镇化带动内需，香港出口表现将较去年为佳，预计全年会录得高单位数字增长，经济增长3.5%至4%。
--筹备超过一年的中港基金互认即将落实，证监会昨日提交立法会的文件中强调，两地就基金互认的磋商已进入最后阶段，预期与中证监的谅解备忘录将会2014年初完成，有关措施将于2014至15年度分阶段实施，估计会有超过500只内地基金符合资格参与互认。 * 星岛日报：
--好孩子国际 公布斥资7,071万欧元（约7.49亿港元），收购德国主要从事儿童用品设计及销售CYBEX和CBX品牌的Columbus公司全部股份。受消息影响，好孩子昨日下午一点复牌后备受追捧，收报3.74元，升9.34%。
--由电能实业 分拆的港灯电力投资 今日正式挂牌，昨于暗盘一度升上5.9港元，升幅近8%；收市平收报5.4港元。不过港灯属收息股，料吸引「好息」一族及长线基金捧场。 * 苹果日报：
--财政司司长曾俊华将于下月底发表财政预算案，会计师行德勤预测，本年度（2013/14年）会录得503亿港元的财政盈余，较政府去年预计的49亿港元赤字转亏为盈，有能力向中产提供税务减免，建议宽减本年度75%的薪俸税及个人入息课税，上限12,000港元。
--保利协鑫<3800.HK预料去年全年将会录得亏损，惟亏损将按年大幅减少。集团录得全年亏损主要光伏产品于去年首三季售价偏低，惟在第四季需求增加，售价亦开始回升。另外，集团对无形资产、存货、应收款和生产设备等进行减值及拨备。。 * 东方日报：
--政府大增土地供应的效应逐渐浮现，今年起各大发展商售楼量料将显着上升。市场估计恒地 旗下恒基物业代理营业（一）部连同营业（二）部计，公司今年推盘量料多达3,800伙，较去年2,000多伙急升。今年五大发展商推盘量料合共多逾1.8万伙。
--欧舒丹 公布，截至去年底止首三季销售净额录8.039亿欧元，微增0.3%，主要受惠中国、俄罗斯、美国及巴西销售增长，而日本销售表现亦有所改善。 * 文汇报：
--中华煤气 首次发行永续次级资本证券，发行金额为3亿美元，首5年不设赎回，票面年息率为4.75%，所筹集的资金将用于再融资及一般企业营运用途。
--瑞信发表报告预料，澳门本月第四个星期博彩收入将较前三星期下跌19%，主要由于临近农历新年假期，贵宾厅转码数下降所致。该行并下调本月澳门博彩收入预测至298亿至305亿澳门元，按年增长12%至15%，低于原先估计的增长15%至18%。 * 大公报：
--香港投资推广署公布，去年协助337家海外及内地企业来港开业或扩展业务，按年升7%，创历史新高。内地是最大单一来源市场，共有71个项目，按年升14.5%，其次为美国及日本。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。