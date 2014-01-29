《香港报摘》--经济日报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
* 要闻版头条：
--环球央行紧盯近期货币危机，印度央行更意外加息，刺激亚洲货币反弹，人民银行继续逆回购纾缓水紧压力，港股昨喘稳，但5指标分析之下，后市仍好淡角力。 * 其他： --恒基地产 今年计划推8盘共约2,766伙，全年销售目标约160亿港元，其中以迎海3期涉逾千伙规模最大，料首季入纸申请预售，而恒地今年将贴市价卖楼。
--政府去年推出的「白居二」政策带动，居屋第二市场价量齐升，全年录1,753宗注册，总值49.55亿港元，是1998年有纪录以来新高，反映政策刺激居屋楼价向上。
--内地主题公园「海洋世界」，拟趁机上市，最快于农历新年后展开投资者推介，集资约20亿港元。另一业务独特新股，是在内地经营拍卖行的保利文化，消息指，计划于新春后启动招股程序，集资约5亿美元（约39亿港元），保荐人为中信证券。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。