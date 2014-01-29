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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:45 BJT

《香港报摘》--经济日报1月29日

* 要闻版头条：

--环球央行紧盯近期货币危机，印度央行更意外加息，刺激亚洲货币反弹，人民银行继续逆回购纾缓水紧压力，港股昨喘稳，但5指标分析之下，后市仍好淡角力。 * 其他： 　　--恒基地产 今年计划推8盘共约2,766伙，全年销售目标约160亿港元，其中以迎海3期涉逾千伙规模最大，料首季入纸申请预售，而恒地今年将贴市价卖楼。

--政府去年推出的「白居二」政策带动，居屋第二市场价量齐升，全年录1,753宗注册，总值49.55亿港元，是1998年有纪录以来新高，反映政策刺激居屋楼价向上。

--内地主题公园「海洋世界」，拟趁机上市，最快于农历新年后展开投资者推介，集资约20亿港元。另一业务独特新股，是在内地经营拍卖行的保利文化，消息指，计划于新春后启动招股程序，集资约5亿美元（约39亿港元），保荐人为中信证券。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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