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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 16:39 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期跟随中间价收跌，临近春节购汇需求见涨

* 人民币即期跟随中间价收跌
    * 临近春节客盘购汇需求有增加
    * 大行购汇在6.049元附近出现

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京1月28日 - 人民币兑美元即期 周二随中间价收跌。临近春节客盘购
汇需求有所增强，大行购汇在6.049元附近出现对美元构成支撑，，但整体仍然偏向净结汇
。
    
    “即期还算平稳，这两天假期的购汇需求应该出来了。”一股份行交易主管称。
    
    交易人士称，日内成交价格数次涨至6.049元一线时，均有大行购汇出现抬升美元价格
，使得即期汇率随后继续在6.05元附近窄幅波动。
    
    “应该是托市吧！”一中资大行交易员表示。
        
    全球市场方面，美元兑日圆周二持坚，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会进一步缩
减刺激举措的预期令美元兑日圆脱离七周低点。 
 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                          今日         上日     升贬
                 即期成交价格                6.0508        6.0480   -0.05%
                       中间价                6.1053        6.1022   -0.05%
                 成交额                     174亿美元                  
                                                                       
               日内相对于中间价最大波幅  0.92% (上限±1%)   日高     日低
                     日内波动幅度(pips)         28         6.0490   6.0518 
                 2014年来即期升贬值幅度       0.05%                        
   1年期美元/人民币掉期升水                    255                     
                                                                       
 离岸人民币市场,北京时间16:33                  今日          上日      
                  1年期NDF                  6.1125/60       6.122      
                          CNH即期           6.0310/16      6.0361      
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)
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