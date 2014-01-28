更新版 1-中国汇市：人民币即期跟随中间价收跌，临近春节购汇需求见涨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币即期跟随中间价收跌 * 临近春节客盘购汇需求有增加 * 大行购汇在6.049元附近出现 (更新收盘报价和评论) 路透北京1月28日 - 人民币兑美元即期 周二随中间价收跌。临近春节客盘购 汇需求有所增强，大行购汇在6.049元附近出现对美元构成支撑，，但整体仍然偏向净结汇 。 “即期还算平稳，这两天假期的购汇需求应该出来了。”一股份行交易主管称。 交易人士称，日内成交价格数次涨至6.049元一线时，均有大行购汇出现抬升美元价格 ，使得即期汇率随后继续在6.05元附近窄幅波动。 “应该是托市吧！”一中资大行交易员表示。 全球市场方面，美元兑日圆周二持坚，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会进一步缩 减刺激举措的预期令美元兑日圆脱离七周低点。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0508 6.0480 -0.05% 中间价 6.1053 6.1022 -0.05% 成交额 174亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 28 6.0490 6.0518 2014年来即期升贬值幅度 0.05% 1年期美元/人民币掉期升水 255 离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日 1年期NDF 6.1125/60 6.122 CNH即期 6.0310/16 6.0361 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申