版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 17:02 BJT

土耳其央行：第一季民间部门需求料走软，预计出口将有所加快

路透安卡拉1月28日 - 土耳其央行总裁称：

* 预计第一季民间部门需求将疲软

* 预计出口将部分加快

欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐