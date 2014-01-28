版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 16:50 BJT

土耳其经济：央行上调2014年通胀率预估至6.6%

路透安卡拉1月28日 - 土耳其央行称：

* 年末通胀率预估中点为6.6%，前次报告为5.3%

* 2015年末通胀率预估中点为5%

* 中期通胀率料为5%

央行总裁则表示：

* 预计通胀率从2014年下半年开始下降

* 预计年底时经常帐赤字与GDP之比降至5%以下。

* 在必要时将毫不迟疑地持续紧缩货币政策

* 将及时采取有力的必要措施。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐