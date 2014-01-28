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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 16:46 BJT

中国债市：IRS利率上行，央行放水量能不足推升基准资金价格

路透北京1月28日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二利率上行。市场人士表示，公开市场单日净投放量不及预期，基准资金利率大涨，春节后流动性预期也尚不敢特别乐观；此外，印度央行意外升息给新兴市场颓势以最新注解，部分机构开立做多头寸。

“IRS上去了，资金紧，公开市场放钱又不多，”上海一银行交易员称，“节后公开市场资金都是集中到期的，假如央行不再放...此外，海内外的差异也导致流动性在流出（新兴市场）。多头在建仓，赌一把节后。”

上海一券商交易员亦表示，IRS主要还是随资金利率在动，印度加息亦对市场心态有一定的影响。

上述银行交易员并称，昨天七天回购定盘利率 的调整令市场信心颇受打击，部分机构倾向于做平曲线，短多长空。

银行间市场质押式回购加权利率 周二多数走升，央行虽通过公开市场净投放750亿元人民币，但逊于预期且对缓解资金面压力效果一般，当前拆入可跨节的7-14天期资金仍不易。不过因价格优势，融出方对拆出期限在一个月左右资金的意愿相对更高。

印度央行周二意外升息25个基点，但称近期不太可能进一步升息；土耳其央行料屈从于升息压力，新兴市场颓势有扩散风险。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.8109/4.9109 4.7900/4.8725 4.8525/4.9329 4.8950/4.9875 4.8784/5.1484

上日 4.9413/5.0593 4.7693/4.8480 4.8187/4.9000 4.8677/4.9580 4.8700/5.0967

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变动 -0.1304/-0.1484 +0.0207/+0.0245 +0.0338/+0.0329 +0.0273/+0.0295 +0.0084/+0.0517

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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