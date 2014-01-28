《中国债市每日综述》央行输血力度减弱推升回购利率，现券承压调整

* 今日公开市场逆回购规模逊于预期

* 节日现金需求犹在，资金面偏紧仍未完全缓解

* 现券小幅调整，IRS升幅更为明显

* 长假将至，交投料进一步趋淡

路透上海1月28日 - 中国央行公开市场周二不出意料地以逆回购再向市场输血，但操作规模不及市场预期，因节日现金需求犹在，资金面偏紧仍未完全缓解，银行间市场一个月期以内的回购利率全线走高，现券收益率和IRS亦上行，其中IRS升幅更明显，普涨逾5个基点(bp)。

市场人士指出，现券收益率近期持续回落，已累计了不少获利盘，一旦了结压力释放市场确有一定的调整要求，而且长假前仅剩最后两个交易日，交投将进一步趋淡，节前债市料难再现大波动。

“收益率有点向上，(公开市场)本身还有750亿到期，今天的(逆回购)量确实没有想像的大，(利率债)长的上了2-3个点吧，”华东一银行交易员称。

她并表示，今日个券中有一只三年国债130017波动较大，收益率上涨超过10个bp，主要原因是该券之前收益率下跌速度偏快，机构在获利后急于兑现，而又一时找不到合适的卖价，只好选择大幅抬高收益率卖出，不过该券的表现仍只是个案，暂时不具备普遍性。

央行公开市场今日进行1,500亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.3%，持稳于上次(2013年11月28日)。21天期品种上周暂时新增后，本周缺席。若考虑当日750亿元的七天逆回购到期，单日公开市场净投放750亿元。

剩余期限约2.55年的固息国债130017券最新成交收益率 在3.90%，上日尾盘为3.7996%。剩余期限约6.72年的固息国债130020券最新成交收益率 在4.44%，上日尾盘为4.40%。

**拆入跨节资金仍不易**

银行间市场质押式回购加权利率 周二多数走升，央行虽通过公开市场净投放750亿元人民币，但逊于预期且对缓解今日资金面压力效果一般，当前拆入可跨节的7-14天期资金仍不易。

不过交易人士提到，因价格优势，融出方对拆出期限在一个月左右资金的意愿相对更高。

“抵消到期量，今天公开市场注水才750亿元，量不大，不能让市场完全宽松下来。”上海一券商交易员称“还是挺紧的，大家最想要的就是跨春节的钱，希望平了头寸就能回家了，不过这个钱不好借啊。”

另一银行交易员指出，相对融出七天、14天期限资金，当前机构对拆出一个月期限资金的热情更高。对于未来央行公开市场操作的可能性，她认为，对周四是否还有操作不太确定，不过相信春节假期归来央行有望续做逆回购以逐渐收敛到期量。

1月31日至2月6日为中国春节假期，各市场均休市。

中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.334元，较上日结算价跌0.156元，或0.17%。

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.8725 4.6287 +24.38

七天 5.1597 4.9623 +19.74

14天 6.9660 6.6263 +33.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1050 4.0650 -96.00

七天 7.1000 9.4950 -239.50

14天 5.1350 5.8000 -66.50

回购定盘利率

其中:隔夜 4.8100 4.5200 +29.00

七天 4.9600 4.6500 +31.00

14天 6.7700 6.0000 +77.00

Shibor

其中:隔夜 4.8477 4.5340 +31.37

七天 4.9657 4.6890 +27.67

三个月 5.5998 5.5989 +0.09

-------------------------------------------------------------(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选