《热点透视》没有出口相助的经济复苏让新兴市场变得更加有风险

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡1月28日 - 阿根廷披索贬值让投资者吃了一惊。严格来说这还算不上新兴市场的一场危机，但之前对2014年全球经济前景的乐观共识却似乎不再是牢不可破了。
风险厌恶情绪上升提供了机会，让我们不要再执着于乐观预期了：那种“温暖光辉(warm glow)”的假设让人误以为，发达国家经济成长加速，将足以帮助新兴市场抵挡中国需求放缓、全球利率攀升和资本外流的冲击。
要得到这样欢乐的结果，那全球贸易必须复苏；新兴市场出口也必须迎来丰收的一年。但实际上，富裕国家的进口量增幅与GDP相比微不足道。政府对此能做的也相对很少。高收入国家每投资1美元可以带来0.38美元的进口，同样金额的民间消费可以为其它市场提供0.33美元的出口机会。与之形成对比的是，根据世界银行的计算，政府消费1美元所产生的进口只有0.14美元。
富裕国家GDP增长中进口所占比重不断减小： link.reuters.com/qub46v
的确，国际货币基金组织(IMF)预测2014年富裕国家的产出料跳增2.2%，幅度为四年最大。但GDP成长加快并不意味着进口也会大幅加速。薪资仍然迟滞，而且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减资产购买规模推高利率之际，企业投资也不大可能激增。如果通缩形势确立，欧元区的实质利率也会上升。
新兴市场出口增长率目前为5.75%，按照花旗集团的估计，恐怕很难重返危机前的趋势增长水平9.5%。对中国的大宗商品出口减少以及海外买兴减弱，让一些国家处境艰难。对那些财政失衡情况加剧、治理情况恶化以及企业和家庭疯狂举债的经济体来说，资本外流是尤其糟糕的事情。
阿根廷也许是今年第一个遇到麻烦的新兴市场，但恐怕不是最后一个。如果决策者上调利率以应对资本外流，那么全球投资信心也许会比2013年底时的一派乐观差得更远。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申