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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 17:17 BJT

土耳其央行：总裁称未看到经济增长面临很大风险

路透安卡拉1月28日 - 土耳其央行总裁Erdem Basci周二称：

* 将在货币政策会议上通过单一利率评估融资状况

* 由于国内需求并未对经济成长构成重大风险，央行将采取侧重于物价稳定的举措

* 预计1月通胀率高于预期

* 没有看到经济增长面临很大风险。 (完)
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