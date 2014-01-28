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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月28日

路透伦敦1月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           322,575          -2,825
    锡             8,905            -160
    铅           209,175            -500
    锌           864,275          -4,800
    铝         5,438,075          -7,325
    镍           264,288            +198
    铝合金        55,900             -60
    NASAAC        80,460            -180
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据             库存分布               品种   库存数据             库存分布
 铜     MCU-STOCKS         <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS         <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS         <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS         <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS         <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS         <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                    金                          
 镍     MNI-STOCKS         <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS         <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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