中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦1月28日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：周一走高，此前在略高于1.6465美元障碍处寻获支撑。英镑/美元目前升向1.6640障碍，若突破该水准，可能上看1.6735美元。己处于多头领域的MACD震荡指标看来将向上穿过触发线，确认近期的正面动能。只要汇价维持在移动均线和蓝色短期支撑线上方，前景就会偏多。
欧元/美元：在公布优于预期的德国Ifo数据后，欧元/美元再次未能守在1.3700美元阻力上方。两项动能指标均偏向下档，尽管MACD处于多头领域，但向下穿越了信号线，确认多头暂时难以攻克1.3700美元关卡。在日线图上，可以看到一条流星线，若明显跌破1.3650美元，将确认该K线型态，且可能下探1.3525-1.3570美元的支撑区域。另一方面，若顺利升破1.3700美元，则可能进一步上探1.3810美元。
欧元/日圆：在139.67日圆支撑位和140.88日圆阻力位之间盘整。若明确跌破139.67日圆，可能进一步跌向138.00日圆。50日移动均线向下穿越200日移动均线，且200日移动均线位于在紫色下滑通道之间，因此短线前景仍偏向下档。相对强弱指标(RSI)在30水准附近寻获支撑，而MACD震荡指标虽然处于空头区域，但看来准备好向上穿过触发线，因此可能会出现修正涨势，随后再现空头走势。在日线图和周线图上，中长期上升趋势仍在发展中，我会将短线下跌是为大幅上涨后的暂时回档。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3661 1.3670 -0.07 -0.61 1.3745
美元/日圆 102.97 102.54 +0.42 -2.21 105.30
欧元/日圆 140.65 140.20 +0.32 -2.75 144.63
美元/瑞郎 0.8978 0.8962 +0.18 +0.56 0.8928
英镑/美元 1.6596 1.6584 +0.07 +0.24 1.6556
美元/加元 1.1102 1.1113 -0.10 +4.54 1.0620
澳元/美元 0.8805 0.8735 +0.80 -1.21 0.8913
新西兰元/美元 0.8289 0.8229 +0.73 +1.01 0.8206
欧元/瑞郎 1.2266 1.2255 +0.09 -0.04 1.2271
欧元/英镑 0.8230 0.8248 -0.22 -0.81 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.7953 8.7781 +0.20 -0.59 8.8474
美元/挪威克朗 6.1493 6.1458 +0.06 +1.37 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申