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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 17:31 BJT

《全球汇市》美元企稳澳元上涨，因新兴市场抛售潮暂歇

澳元 升至0.8796美元，脱离上周五触及的2010年7月以来低点0.8660。

英镑从上周末的跌势中反弹，英国经济成长数据将为市场提供最新激励，之前一系列数据促使投资者将英国央行首次升息的时间预期提前。

一些银行认为，只有季度成长数据逊于0.7%的预估增幅时，才足以让英镑脱离上升走势。

英镑/美元 早盘涨0.2%报1.6610美元。

“多数投资者似乎认为，GDP数据大致符合预期应会令市场继续押注英国央行及早退出货币刺激举措，”花旗银行在晨报中写道，“这将继续支撑英镑。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3661 1.3670 -0.07 -0.61 1.3745

美元/日圆 103.11 102.54 +0.56 -2.08 105.30

欧元/日圆 140.85 140.20 +0.46 -2.61 144.63

美元/瑞郎 0.8980 0.8962 +0.20 +0.58 0.8928

英镑/美元 1.6591 1.6584 +0.04 +0.21 1.6556

美元/加元 1.1108 1.1113 -0.04 +4.60 1.0620

澳元/美元 0.8818 0.8735 +0.95 -1.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8297 0.8229 +0.83 +1.11 0.8206

欧元/瑞郎 1.2270 1.2255 +0.12 -0.01 1.2271

欧元/英镑 0.8224 0.8248 -0.29 -0.88 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8002 8.7781 +0.25 -0.53 8.8474

美元/挪威克朗 6.1462 6.1458 +0.01 +1.32 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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