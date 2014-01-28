《全球汇市》美元企稳澳元上涨，因新兴市场抛售潮暂歇

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
澳元 升至0.8796美元，脱离上周五触及的2010年7月以来低点0.8660。
英镑从上周末的跌势中反弹，英国经济成长数据将为市场提供最新激励，之前一系列数据促使投资者将英国央行首次升息的时间预期提前。
一些银行认为，只有季度成长数据逊于0.7%的预估增幅时，才足以让英镑脱离上升走势。
英镑/美元 早盘涨0.2%报1.6610美元。
“多数投资者似乎认为，GDP数据大致符合预期应会令市场继续押注英国央行及早退出货币刺激举措，”花旗银行在晨报中写道，“这将继续支撑英镑。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3661 1.3670 -0.07 -0.61 1.3745
美元/日圆 103.11 102.54 +0.56 -2.08 105.30
欧元/日圆 140.85 140.20 +0.46 -2.61 144.63
美元/瑞郎 0.8980 0.8962 +0.20 +0.58 0.8928
英镑/美元 1.6591 1.6584 +0.04 +0.21 1.6556
美元/加元 1.1108 1.1113 -0.04 +4.60 1.0620
澳元/美元 0.8818 0.8735 +0.95 -1.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8297 0.8229 +0.83 +1.11 0.8206
欧元/瑞郎 1.2270 1.2255 +0.12 -0.01 1.2271
欧元/英镑 0.8224 0.8248 -0.29 -0.88 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8002 8.7781 +0.25 -0.53 8.8474
美元/挪威克朗 6.1462 6.1458 +0.01 +1.32 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 艾茂林/于春红/田建华/郑茵/蔡美珍/许娜)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申