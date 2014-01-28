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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 17:43 BJT

日本个股：索尼将向瑞萨电子收购一芯片工厂--消息

路透东京1月28日 - 消息人士周二对路透表示，索尼(Sony) 将以70至80亿日圆向日本芯片生产企业瑞萨电子 收购一工厂，增产图像感应器，因市场对智能手机需求增加。(完)
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