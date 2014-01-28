欧元债市：希腊公债收益率下滑，因新兴市场卖压趋缓

希腊10年期公债收益率 最新下跌13个基点，至8.50%，周一曾最高升至8.90%。葡萄牙10年公债收益率 下滑9个基点，至5.11%。

意大利10年期公债收益率 最新下滑5个基点，至3.85%，西班牙10年期公债收益率 下挫4.4个基点，至3.72%。

德债期货 日内跌27个跳动点，至142.28，10年期现货公债收益率 涨2.2个基点，至1.69%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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