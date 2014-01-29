中国公开市场：一级交易商今日需求申报暂停--业内人士

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
路透北京1月29日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日需求申报暂停，这意味着周四逆回购停作的可能性较大。
央行公开市场一级交易商一般于周一可报送周二和周四的需求，周三并对周四的需求进行确认，此前周一申报需求而周三暂停的情况比较少见。
央行公开市场一级交易商本周周二、周四可报送的需求包括28天期正回购、三个月央票和14天期逆回购，21天期逆回购仅在周二报需求。另外，因跨春节原因，此前一直进行的七天期品种本周未现身。
今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市；本周四(30日)为假期前最后一个工作日。
央行公开市场周二单日净投放量低于市场预期，但继续扶助的态度仍给市场一定支撑。春节假期现金需求的高峰在慢慢过去，央行选择以较短期限小心翼翼地平滑着春节前后的流动性摆布，周四继续进行逆回购操作的预期有所降温。
本周公开市场仅有750亿元人民币的逆回购到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临