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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 08:00 BJT

****主要国家经济指标预测--1月29日****

路透1月29日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    1月29日(三)
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                  1月          +0.6%     +1.4%
                               (较上年同期)                            +8.5%     +8.4%
    0700  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                      12月            --       1.43
    0700  德国GfK消费者信心指数                           2月            7.6       7.6
    0900  意大利企业信心指数                              1月           98.7      98.2
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     12月            --      +1.5%
                  民间贷款                                               --      -2.3%
                  M3三个月移动平均年增长率                               --      +1.7%    
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月24日当周        --      404.1
              再融资指数                                                 --    1,682.1
    1900  美国FOMC联邦基金利率决定                         --            --    0-0.25%
    2000  新西兰央行利率决议                               --           2.5%      2.5%
    2145  新西兰建筑许可                                  12月           --      11.1% 
    2350  日本零售销售(较上年同期)                        12月         +3.8%     +4.0%

        
    附：主要国家1月28日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                   12月           正4        --
                           企业信心指数                                  正6        -- 
    0700  德国进口物价(较前月)                            12月          持平      +0.2%     
                      (较上年同期)                                     -2.3%      -2.2%   
    0745  法国消费者信心指数                               1月           86          85
    0900  意大利消费者信心指数                             1月          98.0       97.0
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季初值      +0.7%      +0.7%
                                (较上年同期)                           +2.8%      +2.8% 
    1000  意大利薪资指数(较前月)                          12月          持平        --
                       (较上年同期)                                    +1.3%        --
     --   美国建筑许可年率(万户)                             12月       99.1        --
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月25日当周      +0.2%        --
    1330  美国耐久财订单                                     12月      -4.3%     +1.8%
              扣除运输的耐久财订单                                     -1.6%     +0.5%
              扣除国防的耐久财订单                                     -3.7%        --
              扣除飞机的非国防资本财订单                               -1.3%     +0.5%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月25日当周      +3.2%        --
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区      11月
                                         房价指数(较前月)              +0.9%      +0.8%
                                                 (较上年同期)         +13.7%     +13.7%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区
                                           房价指数(较前月)            -0.1%      +0.2%
    1500  美国消费者信心指数                                  1月       80.7       78.1
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    1月       正12        --
    2300  韩国经常帐(亿美元)                                 12月   盈余80.7        -- 
    2300  韩国工业生产(较上年同期)                           12月      +2.6%        -- 
              工业生产(较前月)                                         +3.4%        --
              服务业产出(较前月)                                       -0.7%        --   (完)
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