主要国家经济指标预测--1月29日****

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透1月29日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月29日(三) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.6% +1.4% (较上年同期) +8.5% +8.4% 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 12月 -- 1.43 0700 德国GfK消费者信心指数 2月 7.6 7.6 0900 意大利企业信心指数 1月 98.7 98.2 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 -- +1.5% 民间贷款 -- -2.3% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.7% 1200 美国抵押贷款市场指数 1月24日当周 -- 404.1 再融资指数 -- 1,682.1 1900 美国FOMC联邦基金利率决定 -- -- 0-0.25% 2000 新西兰央行利率决议 -- 2.5% 2.5% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- 11.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +3.8% +4.0% 附：主要国家1月28日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 正4 -- 企业信心指数 正6 -- 0700 德国进口物价(较前月) 12月 持平 +0.2% (较上年同期) -2.3% -2.2% 0745 法国消费者信心指数 1月 86 85 0900 意大利消费者信心指数 1月 98.0 97.0 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.8% 1000 意大利薪资指数(较前月) 12月 持平 -- (较上年同期) +1.3% -- -- 美国建筑许可年率(万户) 12月 99.1 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月25日当周 +0.2% -- 1330 美国耐久财订单 12月 -4.3% +1.8% 扣除运输的耐久财订单 -1.6% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 -3.7% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.3% +0.5% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月25日当周 +3.2% -- 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 11月 房价指数(较前月) +0.9% +0.8% (较上年同期) +13.7% +13.7% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) -0.1% +0.2% 1500 美国消费者信心指数 1月 80.7 78.1 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 1月 正12 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 12月 盈余80.7 -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 +2.6% -- 工业生产(较前月) +3.4% -- 服务业产出(较前月) -0.7% -- (完)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。