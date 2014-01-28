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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 17:29 BJT

台湾金融：同意彰银、合库和华南银行申设福州分行--金管会

路透台北1月28日 - 台湾金融监督管理委员会周二表示，同意彰银 、合库银行和华南商银赴中国大陆福州设立分行。

彰化银行目前已有昆山分行、及昆山分行花桥支行；除本次的福州分行以外，还有东莞分行已通过申请。

合库目前已有苏州分行，以及高新支行；此外天津分行已获中国监管单位核准筹建。华南银行目前则有深圳分行、深圳分行宝安支行，另也获金管会核准通过上海分行及福州分行筹建。

金管会表示，台资银行于大陆地区布局计已有11家分行及3家支行。由于人民币利差较台湾地区为大，目前各台资银行的大陆分行已是台湾母行的主要获利来源之一。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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