路透基点：国泰君安三年期融资案规模提高逾一倍至33亿港元--RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，国泰君安(香港)的三年期融资案规模增加逾一倍，从15亿港元提高到33亿港元（4.25亿美元）。
协议在周二签署。
牵头行兼簿记行中银香港、汇丰和渣打银行各自承贷5亿港元。
其他牵头行还包括：建银亚洲、彰化商业银行和恒生银行各自承贷2亿港元；台北富邦商业银行和富邦银行（香港）各自承贷1亿港元。
工银亚洲和马来亚银行以主办行身份加入，各自承贷2亿港元。
另外还有六家协办行，各自承贷1亿港元：东亚银行、中信银行国际、玉山商业银行、第一商业银行OBU、华南商业银行和日盛国际商业银行。
在该案规模扩大以前，此融资分为两部分：4.5亿港元定期贷款(A)和10.5亿港元循环信贷(B)。
此笔子弹式贷款由母公司国泰君安国际控股有限公司提供担保，利率为香港银行同业拆息加码190个基点。
承贷3亿港元或以上的银行，综合收益为210个基点，前端费用60个基点，并获得牵头行头衔；承贷2-2.99亿港元的银行，综合收益为205个基点，前端费用45个基点，并获得主办行头衔；承贷1-1.99亿港元的银行，综合收益为200个基点，前端费用30个基点，并获得协办行头衔。
如果B档的资金提取不足50%，则要65个基点的承诺费、如果资金提取达到50%或以上，则承诺费为50个基点。
所筹资金用于运营资本。
在香港上市的国泰君安国际控股是一家投资控股公司，（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申