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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 18:10 BJT

路透基点：国泰君安三年期融资案规模提高逾一倍至33亿港元--RLPC

路透1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，国泰君安(香港)的三年期融资案规模增加逾一倍，从15亿港元提高到33亿港元（4.25亿美元）。

协议在周二签署。

牵头行兼簿记行中银香港、汇丰和渣打银行各自承贷5亿港元。

其他牵头行还包括：建银亚洲、彰化商业银行和恒生银行各自承贷2亿港元；台北富邦商业银行和富邦银行（香港）各自承贷1亿港元。

工银亚洲和马来亚银行以主办行身份加入，各自承贷2亿港元。

另外还有六家协办行，各自承贷1亿港元：东亚银行、中信银行国际、玉山商业银行、第一商业银行OBU、华南商业银行和日盛国际商业银行。

在该案规模扩大以前，此融资分为两部分：4.5亿港元定期贷款(A)和10.5亿港元循环信贷(B)。

此笔子弹式贷款由母公司国泰君安国际控股有限公司提供担保，利率为香港银行同业拆息加码190个基点。

承贷3亿港元或以上的银行，综合收益为210个基点，前端费用60个基点，并获得牵头行头衔；承贷2-2.99亿港元的银行，综合收益为205个基点，前端费用45个基点，并获得主办行头衔；承贷1-1.99亿港元的银行，综合收益为200个基点，前端费用30个基点，并获得协办行头衔。

如果B档的资金提取不足50%，则要65个基点的承诺费、如果资金提取达到50%或以上，则承诺费为50个基点。

所筹资金用于运营资本。

在香港上市的国泰君安国际控股是一家投资控股公司，（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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