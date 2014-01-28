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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 18:02 BJT

欧洲汇市：英国第四季GDP数据符合预期，英镑在短暂下跌后反弹

路透伦敦1月28日 - 英镑兑美元和欧元周二在英国GDP数据公布后下跌，但之后很快反弹。英国第四季GDP初值符合预期，但有一些投资者本来期待数据能好于预期。

英镑 最低跌至1.6550美元，数据公布前为1.6592，最新报1.6595。

欧元兑英镑 从0.8234升至日高0.82535，最新报0.8230。

英国公债期货 在报告出炉后短暂削减跌幅，但很快又重回跌势，最新报109.21，下滑36个跳动点。（完）

(编译 高琦 审校 侯向明)
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