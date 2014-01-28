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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 17:42 BJT

CNH动态：人民币汇价小幅走升，境内外价差走阔

路透香港1月28日 - 尽管在岸人民币兑美元即期随中间价小幅收跌，离岸人民币即期 周二继续小幅走升，早盘人民币买盘热络，境内外汇差重新走扩近100个点子。

“春节快到了，交易员留仓的意愿不高且不少都已放假，交易较清淡，10点过后，人民币买盘比较热络，毕竟预期人民币会稳定有升，部分避险资金也会选择人民币。”

美元兑日圆周二持坚，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会进一步缩减刺激举措的预期令美元兑日圆脱离七周低点。

投资者对新兴市场的担忧提升了日圆的避险魅力，不过在美联储今日稍晚开始举行为期两天的会议之前，投资者对大举布仓美元持谨慎态度。

本地时间下午5:30时，离岸人民币 报6.0298，午盘最高触及6.0283，上日尾盘在6.0386；境内人民币 微幅跌至6.0508。境外汇价较境内价差扩大为210个点子，昨日这一价差在94点子。

中国及香港自1月31日进入农历春节假期，香港金融市场于2月4日开市，中国则至2月7日开市。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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