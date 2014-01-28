CNH动态：人民币汇价小幅走升，境内外价差走阔

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 尽管在岸人民币兑美元即期随中间价小幅收跌，离岸人民币即期 周二继续小幅走升，早盘人民币买盘热络，境内外汇差重新走扩近100个点子。
“春节快到了，交易员留仓的意愿不高且不少都已放假，交易较清淡，10点过后，人民币买盘比较热络，毕竟预期人民币会稳定有升，部分避险资金也会选择人民币。”
美元兑日圆周二持坚，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会进一步缩减刺激举措的预期令美元兑日圆脱离七周低点。
投资者对新兴市场的担忧提升了日圆的避险魅力，不过在美联储今日稍晚开始举行为期两天的会议之前，投资者对大举布仓美元持谨慎态度。
本地时间下午5:30时，离岸人民币 报6.0298，午盘最高触及6.0283，上日尾盘在6.0386；境内人民币 微幅跌至6.0508。境外汇价较境内价差扩大为210个点子，昨日这一价差在94点子。
中国及香港自1月31日进入农历春节假期，香港金融市场于2月4日开市，中国则至2月7日开市。（完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申