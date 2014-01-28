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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 18:26 BJT

路透基点：仲利国际租赁公司筹办50亿台币三年期融资--RLPC

路透1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，仲利国际租赁公司正在筹集一笔50亿台币(1.65亿美元)的三年期融资。

第一商业银行、兆丰国际商业银行和瑞穗银行担任牵头行兼簿记行。

瑞穗同时担任代理行，第一商业银行担任文件准备行。

这笔子弹型贷款包括三部分：A档和B档的总额不能超过47亿台币，两档的金额如何分配还待决定。C档是3亿台币。

A档利率较台币利率互换(TWD IRS)加码79个基点，税前保底利率为1.8%。B档利率为较次级市场商业票据利率加码77个基点，税前保底利率是1.5%。C档利率较次级市场商业票据利率加码70个基点。

受邀银行以四个层次参贷。承贷7.5亿台币或以上，担任牵头行兼簿记行，有25个基点的前端费。承贷5-7.49亿台币，担任牵头行，有20个基点的费率。承贷3-4.99亿台币，担任共同主办行，有15个基点的费率。承贷1-2.99亿台币，担任经理行，有10个基点的费率。

贷款有20个基点的承诺费。

所筹资金用于为仲利国际租赁2011年3月签署的39亿台币三年期贷款提供再融资，并且也作为营运资本。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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