重温稿-台湾货币市场：大行缩手令市场资金紧缺，成交量缩短率高位不坠

* 大型行库资金供应缩手，市场陷入混乱

* 利率高开但成交不多，因资金供应奇缺

* 料央行存单发行量将降低

记者 林妙容

路透台北1月28日 - 台湾银行间短率周二再测试高位。由于此前市场的主要资金供应方--一大型行库今日缩手，令封关前一日市场陷入混乱，需钱孔急的银行及票券商几找不到资金供应，拆款市场成交量大为萎缩，一周期(2-7天)没有成交纪录。

银行交易人士表示，大型行库因补充库存现金，因应过年期间的提领现钞需求，暂时无法拆出，外商银行亦多数无法承作跨年拆款，即使需要资金的银行高开利率，亦无处找钱。

市场资金紧俏令跨年利率持于高位，2-7天因市场资金供应不足无成交，8-14天期的成交高位见0.48%，隔夜拆款利率暂无明显变化。

〞早上电话响个不停，但市场上就是没有多钱的人，...大家都很缺。〞一位大型银行资金调度人士说。

市场交易人士并预期，因各家银行需要调度的情况不同，部分银行或因资金缺口尚大而不再续作央行存单，或让央行存单发行部位减少，且午后仍须调拨资金，以免资金缺口留至明日的年关前最后交易日，将令紧俏情势更为严峻。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，27日央行共新增发行377.5亿台币至1.932兆台币，续创纪录高位，较年初新增发行约3,655亿台币。

依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，持平上日；今日区间在0.295-0.440%，上日价位区间在0.295-0.420%；一周拆款无成交。

**短票利率冲高，价格混乱**

短票市场方面，票券商在封关前亦遭遇乱流，因银行资金供应不足，资金缺口无法以拆款因应，令短票成交利率走高，且价格较为混乱。

跨年短票利率若在上日即框票续作，其利率持于0.61-0.63%不变，但今日新作短票已见0.65%的成交高位，且市场听闻0.67%的喊价利率，但不确定是否成交。

一大型票券商交易人士指出，银行资金无法供应，短票买气亦不佳，多数银行只承作非常少量的短票，令资金缺口在早盘尚无法弥平，只能午后继续努力，但利率走高已无法避免。

〞今天银行都自身难保，拆款都拆不出来。〞上述交易员说。

今日跨农历年的短票利率区间主要在0.61-0.65%，上日在0.61-0.63%；市场报价则高见0.67%。

台湾央行共发行982.75亿台币存单，相较存单到期金额1,600.75亿台币，存单发行余额减618亿。

本周三央行存单到期仅31亿台币。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为772亿台币，累计超额准备为1,952亿、加计前期1%的超额准备为2,909亿台币。

**附买回利率向区间高位靠拢**

债券市场附买回(RP)利率成交稀疏，利率大致在区间内，高位成交不少。由于公债买卖断市场已停止交易，多数的证券商均避开今、明两日的落点，市场上的成交相当清淡。

部分银行交易员表示，年前的资金水位明显变少，需求方并不是要借多少就有多少。至于寿险业者也有供给资金，多少平抑了一些需求。

〞今天市场比较紧，还好到单也不多，也找得到钱。〞一位票券商交易员表示。

另外一家银行交易员说，虽然今天多数证券商都已停止交易，但仍接到一些券商的电话出来找钱，只不过能够承做的金额并不大。

公债买卖断交易已在上日封关，今日债券附条件交易如常进行，明(29日)为年前最后一个上班日，也是货市封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，以0.57%为多；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；区间高位成交较多。

主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。