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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 18:15 BJT

英国经济：财政大臣称GDP数据显示经济普遍复苏

英国周二官方数据显示，2013年该国经济录得金融危机以来最快年增速，尽管第四季增长率略有放缓。

欧思邦称，“经济普遍增长，制造业增长最快。”(完)

(编译 于春红; 审校 侯向明/艾茂林)
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