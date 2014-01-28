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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 18:25 BJT

土耳其央行：总裁称不会进行资本管制来阻止里拉下滑

路透安卡拉1月28日 - 土耳其央行总裁Erdem Basci周二排除了利用资本管制来阻止里拉下滑，称“这不在考虑范围之内”。(完)
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