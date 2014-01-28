英国数据：2013年GDP增速创六年最快

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦1月28日 - 英国周二官方数据显示，2013年该国经济录得金融危机以来最快年增速，尽管第四季增长率略有放缓。
英国统计局称，2013年第四季国内生产总值(GDP)较上季增长0.7%，符合路透调查预估，这支持了对于2014年亮丽前景的预期。
经济增长步伐迅速，高于英国长期趋势水平，这可能促使有关英国央行加息的预期升温。
英国2013年全年GDP增长1.9%，远高于之前一年的0.3%，且为2007年以来最大增幅。不过整体经济产出水平仍较2008年第一季触及的金融危机前峰值低了1.3%，这样的状况比几乎其他所有大型发达国家都要来得弱。
第四季英国服务业成长0.8%，创一年来最快，并保持了之前数月的增速。服务业占到英国整体GDP的逾四分之三。
但工业生产增速从0.8%降至0.7%，建筑业萎缩0.3%。(完)
(编译 艾茂林; 审校 侯向明)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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