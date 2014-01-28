英国数据：2013年GDP增速创六年最快

路透伦敦1月28日 - 英国周二官方数据显示，2013年该国经济录得金融危机以来最快年增速，尽管第四季增长率略有放缓。

英国统计局称，2013年第四季国内生产总值(GDP)较上季增长0.7%，符合路透调查预估，这支持了对于2014年亮丽前景的预期。

经济增长步伐迅速，高于英国长期趋势水平，这可能促使有关英国央行加息的预期升温。

英国2013年全年GDP增长1.9%，远高于之前一年的0.3%，且为2007年以来最大增幅。不过整体经济产出水平仍较2008年第一季触及的金融危机前峰值低了1.3%，这样的状况比几乎其他所有大型发达国家都要来得弱。

第四季英国服务业成长0.8%，创一年来最快，并保持了之前数月的增速。服务业占到英国整体GDP的逾四分之三。

但工业生产增速从0.8%降至0.7%，建筑业萎缩0.3%。(完)