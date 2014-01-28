香港个股：中国海外获母公司托管资产，为母公司落实注资前过渡安排

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 周二宣布，与母公司中国建筑股份 签订委托管理协议，由中国海外管理母公司的部份房地产项目，作为获母公司注资落实前的一项过渡安排。
中国海外去年8月宣布母公司拟将房地产发展项目注入该公司，并正进行可行性研究。中国海外表示，双方目前仍就落实该项注资进行磋商，并于今天订立了委托管理协议作为过渡安排。
根据协议，中建股份同意委托中国海外就其业务运营及行政向托管公司提供管理服务（包括以中国海外拥有的现有品牌及知识产权开发托管公司的房地产项目），至2016年12月底止。
中建股份有意注入中国海外的房地产发展业务，是由中建股份于中国注册成立的24家附属公司运营，主要位于北京、上海、天津、西安、成都、长沙、乌鲁木齐及潍坊。
委托管理协议的管理费按年度基准计算于截至到期日止三个年度，各不得超过1亿港元。
中国海外表示，考虑到就有意注资计划取得中国政府各相关部门的批文及对相关业务进行详尽尽职审查的复杂性，落实注资需时可能较原先拟定为长。公司与中建股份在此阶段订立委托管理协议，将有利落实注资。
中国海外今天收低0.24%，报21.05港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申