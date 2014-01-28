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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 18:13 BJT

香港个股：中国海外获母公司托管资产，为母公司落实注资前过渡安排

路透香港1月28日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 周二宣布，与母公司中国建筑股份 签订委托管理协议，由中国海外管理母公司的部份房地产项目，作为获母公司注资落实前的一项过渡安排。

中国海外去年8月宣布母公司拟将房地产发展项目注入该公司，并正进行可行性研究。中国海外表示，双方目前仍就落实该项注资进行磋商，并于今天订立了委托管理协议作为过渡安排。

根据协议，中建股份同意委托中国海外就其业务运营及行政向托管公司提供管理服务（包括以中国海外拥有的现有品牌及知识产权开发托管公司的房地产项目），至2016年12月底止。

中建股份有意注入中国海外的房地产发展业务，是由中建股份于中国注册成立的24家附属公司运营，主要位于北京、上海、天津、西安、成都、长沙、乌鲁木齐及潍坊。

委托管理协议的管理费按年度基准计算于截至到期日止三个年度，各不得超过1亿港元。

中国海外表示，考虑到就有意注资计划取得中国政府各相关部门的批文及对相关业务进行详尽尽职审查的复杂性，落实注资需时可能较原先拟定为长。公司与中建股份在此阶段订立委托管理协议，将有利落实注资。

中国海外今天收低0.24%，报21.05港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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