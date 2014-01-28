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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 18:30 BJT

路透基点：北京控股部分贷款在二级市场以面值99.85%求售--RLPC

路透1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，北京控股有限公司11月办理的60亿港元(7.73亿美元)五年期贷款，其中一部分在二级市场以面值99.85%求售。此前已经有一部分于12月以面值的约99.9%卖出。

该笔贷款将于2018年11月到期，利率较Hibor加码184个基点。

牵头行兼簿记行包括：中银香港、恒生银行、汇丰、瑞穗银行、澳新银行(澳盛银行/ANZ)、星展银行、渣打银行和永隆银行。

这笔贷款在初级市场的最高综合收益为205个基点，费用为105个基点。

在香港上市的北京控股是由北京市政府于1997年创立，负责提供天然气管道以及污水处理服务。该公司7月底宣布收购中国燃气22.1%的股份。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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