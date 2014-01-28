路透基点：联强国际将其4.2亿美元五年期融资案的定价和费率上调

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，联强国际将其4.2亿美元五年期融资案的定价和前端费上调。
这笔无担保循环信贷包括80亿台币的A部分和1.5亿美元的B部分。
A部分贷款利率提高到较30、60和90天期二级市场商业票据利率加码65个基点，此前为加码62个基点。B部分贷款利率较一个月、两个月或三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点，此前为加码120个基点。
A部分的税前保底利率从1.5%上调到1.7%。对于B部分贷款，如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR的利差超过40个基点，则借款人将支付额外利率部分。
前端费亦被调整。
承贷16亿台币及以上或者承贷3,000万美元及以上的银行，获得牵头行头衔，有15个基点的前端费；
承贷12-15亿台币或者2,250-2,990万美元，获得主办行头衔，有12个基点的费率；
承贷8-11亿台币或者1,500-2,240万美元，获得协办行头衔，有10个基点的费率；
承贷4-7.99亿台币或者750-1,490万美元，获得经理行头衔，有7个基点的费率。
银行回复截止日期是2月27日，之前是12月20日。
一如此前报导，台湾银行担任牵头行和簿记行。
贷款用于运营资本，及为2009年5月签署的一笔60亿台币五年期增资贷款提供再融资。2009年的贷款包括A和B两部分，分别是30亿台币的定期贷款和30亿台币的循环信贷。
在2009年的那笔融资案中，A和B的最高综合收益分别是85.3个基点和84.5个基点，费用是22.5个基点，利率为较90和180天期二级市场商业票据加码80个基点，而B部分的利率在2011年降至加码60个基点。（完）
(编译 高琦 审校 王冠中)
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