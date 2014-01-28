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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 21:41 BJT

重发-表格：美国12月耐久财订单较前月下降4.3%，市场预估增长1.8%

(重发以跟上红条)

路透1月28日 - 美国商务部周二公布：

* 美国12月耐久财(耐用品)订单较前月下降4.3%(市场预估增长1.8%)，为2013年7月以来最大降幅

* 美国12月扣除运输的耐久财订单较前月下降1.6%(市场预估为上升0.5%)，11月为上升0.1%(前值为上升1.2%)

* 美国12月扣除国防的耐久财订单下降3.7%，11月修正为上升2.7%(前值为上升3.5%)

* 美国12月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.3%(预估为上升0.5%)，11月上升2.6%(前值为上升4.1%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

12月 11月 10月

总体新订单 -4.3 2.6 -0.7

扣除运输 -1.6 0.1 0.7

扣除国防 -3.7 2.7 0.2

电脑/电子产品 -7.8 0.1 2.4

运输设备 -9.5 7.9 -3.5

资本财 -6.5 7.1 -2.6

非国防资本财 -5.0 7.8 -0.8

扣除飞机的

非国防资本财 -1.3 2.6 -0.6

(完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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