版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 19:34 BJT

东南亚股市：泰国股市触及两周低点，受政治紧张情势冲击

路透曼谷1月28日 - 泰国股市周二收在逾两周低点，在2月2日大选前政治紧张情势升温。菲律宾股市连续第二日下滑，外资进一步卖盘使大型股受压。

泰国SET指数 跌1.3%至1,271.79点，为1月10日以来最低收位。机场运营商Airports of Thailand 和Siam Commercial Bank 股票交投热络。

泰国副总理Pongtep Tepkanjana周二晚间向记者表示，总理英拉(Yingluck Shinawatra)已确认将在2月2日举行大选。

Tisco Securities策略师Viwat Techapoonphol预期短线股市走势疲弱，支撑位在1,260点。

“周末大选前的忧虑情绪升高，泰国市场因政治因素而表现落后其他区域市场，”他说。

交易所和汤森路透的数据显示，外资周二在泰国股市卖超33亿泰铢(1.0029亿美元)，周一时卖超1.02亿美元。

菲律宾股市 收低近1%，至一周收盘低点6,022.81点，受重量级个股Ayala Land 和Ayala Corp 拖累。

交易所数据显示，外资周二在菲律宾股市卖超11.4亿披索(2,511万美元)，周一为卖超15.4亿披索。

新加坡股市 上涨0.7%，马来西亚股市 涨0.1%，印尼股市 涨0.4%，受技术性买盘带动。

越南股市 周二起至2月5日因春节假期休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 377.35 0.28 +0.07 -2.84 388.37

新加坡 3062.41 19.98 +0.66 -3.32 3167.43

马来西亚 1781.25 2.37 +0.13 -4.59 1866.96

泰国 1271.79 -16.80 -1.30 -2.07 1298.71

印尼 4341.65 18.87 +0.44 +1.58 4274.18

菲律宾 6022.81 -58.80 -0.97 +2.26 5889.83

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐