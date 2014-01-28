东南亚股市：泰国股市触及两周低点，受政治紧张情势冲击

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透曼谷1月28日 - 泰国股市周二收在逾两周低点，在2月2日大选前政治紧张情势升温。菲律宾股市连续第二日下滑，外资进一步卖盘使大型股受压。
泰国SET指数 跌1.3%至1,271.79点，为1月10日以来最低收位。机场运营商Airports of Thailand 和Siam Commercial Bank 股票交投热络。
泰国副总理Pongtep Tepkanjana周二晚间向记者表示，总理英拉(Yingluck Shinawatra)已确认将在2月2日举行大选。
Tisco Securities策略师Viwat Techapoonphol预期短线股市走势疲弱，支撑位在1,260点。
“周末大选前的忧虑情绪升高，泰国市场因政治因素而表现落后其他区域市场，”他说。
交易所和汤森路透的数据显示，外资周二在泰国股市卖超33亿泰铢(1.0029亿美元)，周一时卖超1.02亿美元。
菲律宾股市 收低近1%，至一周收盘低点6,022.81点，受重量级个股Ayala Land 和Ayala Corp 拖累。
交易所数据显示，外资周二在菲律宾股市卖超11.4亿披索(2,511万美元)，周一为卖超15.4亿披索。
新加坡股市 上涨0.7%，马来西亚股市 涨0.1%，印尼股市 涨0.4%，受技术性买盘带动。
越南股市 周二起至2月5日因春节假期休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 377.35 0.28 +0.07 -2.84 388.37
新加坡 3062.41 19.98 +0.66 -3.32 3167.43
马来西亚 1781.25 2.37 +0.13 -4.59 1866.96
泰国 1271.79 -16.80 -1.30 -2.07 1298.71
印尼 4341.65 18.87 +0.44 +1.58 4274.18
菲律宾 6022.81 -58.80 -0.97 +2.26 5889.83
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申