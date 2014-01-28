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市场报道 | 2014年 1月 28日 星期二 19:27 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，之前数据显示英国第四季经济成长放缓

“看到成长放缓，让人略感失望，”西联汇款外汇分析师Nawaz Ali说。他原本预期第四季成长幅度接近1%。

他指出周三美国联邦储备理事会(美联储)就是否进一步削减购债规模发表的声明，将为英镑涨势带来阻力。

“英镑似乎难以逾越1.66美元，”他说，“如果明天(美联储)进一步缩减刺激规模且美元走强，可能意味着英镑迎来调整。”

英国公债期货 当日跌25跳动点报109.32，较GDP数据公布前几无变动。

英国10年期公债 收益率涨3.3基点至2.81%，较可比德国公债收益率差扩大1个基点至112基点。(完)

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(编译 郑茵 审校 王冠中/于春红)
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