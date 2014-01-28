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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 19:39 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至两周低点，受疲弱股市冲击

路透雅加达1月28日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至近两周低点，受到其他植物油价格跌势以及股市疲弱的冲击，但马币走软协助抑制跌势。

马来西亚指标4月棕榈油期货 收低1.1%至每吨2,529马币。价格稍早曾触及2,519马币的1月15日以来低点。

整体成交量为35,987口，略高于平常的35,000口。

棕榈油受到豆油期货走势的影响。大连商品交易所主力5月豆油期货 下跌1.8%至2006年以来最低水准。

新兴市场在经历三日沉重卖压后趋稳，先前因担忧中国成长放缓和美国削减刺激措施可能损及部分仰赖出口和海外资本的国家。

马币兑美元 周一跌至2010年5月以来最低，周二虽略为回升，但在美国将进一步缩减货币刺激措施的预期下，马币上档空间有限。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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