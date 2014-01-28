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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 20:01 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周低点，因需求减少

路透新加坡1月28日 - 亚洲石脑油市场周二下滑，部分因为裂解厂维修造成需求减少，且有众多来自欧洲的套利船货供应。

日本三座裂解厂和泰国一座裂解厂预定2月和3月进行维修，而2月欧洲运往亚洲的套利船货仍高于2013年月均量。

亚洲石脑油裂解价差降至一周来最低，而即期3月上半月/4月上半月价差连续第二日缩减，尽管仍达每吨逆价差12美元。

现货价差略为下滑，因韩国石化商Lotte买进5万吨3月上半月装运的石脑油，成本加运费每吨较日本报价升水11-12美元，略低于上周的升水12美元。

出光兴产亦买进石脑油，数量可能在2.5万吨，成本加运费每吨较日本报价升水17-19美元，持稳于1月初水准。该交易未能获得确认。

亚洲汽油裂解价差持稳在每桶7美元上方，尽管充沛供应使市场信心维持疲弱。

新加坡现货市场方面已连续九日无石脑油交易。

BP出售两批92-辛烷值汽油船货给嘉能可，2月23-27日装运，离岸价格较新加坡报价升水0.40美元。

SK Energy出售一批95-辛烷值汽油船货给Gunvor，2月20-24日装运，每桶117.30美元。

中国石油出售97-辛烷值汽油船货给Mercuria，2月23-27日装运，每桶119.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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