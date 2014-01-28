国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周低点，因需求减少

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡1月28日 - 亚洲石脑油市场周二下滑，部分因为裂解厂维修造成需求减少，且有众多来自欧洲的套利船货供应。
日本三座裂解厂和泰国一座裂解厂预定2月和3月进行维修，而2月欧洲运往亚洲的套利船货仍高于2013年月均量。
亚洲石脑油裂解价差降至一周来最低，而即期3月上半月/4月上半月价差连续第二日缩减，尽管仍达每吨逆价差12美元。
现货价差略为下滑，因韩国石化商Lotte买进5万吨3月上半月装运的石脑油，成本加运费每吨较日本报价升水11-12美元，略低于上周的升水12美元。
出光兴产亦买进石脑油，数量可能在2.5万吨，成本加运费每吨较日本报价升水17-19美元，持稳于1月初水准。该交易未能获得确认。
亚洲汽油裂解价差持稳在每桶7美元上方，尽管充沛供应使市场信心维持疲弱。
新加坡现货市场方面已连续九日无石脑油交易。
BP出售两批92-辛烷值汽油船货给嘉能可，2月23-27日装运，离岸价格较新加坡报价升水0.40美元。
SK Energy出售一批95-辛烷值汽油船货给Gunvor，2月20-24日装运，每桶117.30美元。
中国石油出售97-辛烷值汽油船货给Mercuria，2月23-27日装运，每桶119.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申