国际油市：亚洲380-cst燃料油升水涨至将近三个月高点

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡1月28日 - 亚洲380-cst燃料油溢价周二升至将近三个月高点，受船用燃料油交易商买兴推动，因预期2月西方套利船货数量减少，市场料供应紧张。
路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货升水6.25美元，较周一上升0.23美元。
新加坡贸易商兴隆带动现货交易，该贸易商买进10万吨380-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨升水5-6.75美元不等。
该公司为新加坡主要的现货船用燃料交易商之一。
“从基本面看，市场受到支撑。(2月)套利船货数量确实很低，因此也就可以理解为何380-cst走势强劲了，”新加坡一交易员说。
交易员说，预计2月西方燃料油供应量约为260万吨，新加坡燃料油市场可能在未来数周面临吃紧。该市场每月售出的燃料油数量超过300万吨。
嘉能可向兴隆出售三笔2万吨380-cst燃料油船货，装运日期为2月17-21日，价格为每吨611.50美元。
嘉能可向BP出售2万吨180-cst燃料油，船期为2月15-19日，价格为每吨616美元。
Kuo Oil出售给兴隆2万吨380-cst燃料油，船期为2月12-16日，价格为每吨612美元。
Mitsui出售给兴隆2万吨380-cst燃料油，船期为2月12-16日，价格为每吨612美元。(完)
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(编译 郑茵 审校 于春红)
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