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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 20:47 BJT

重发-全球金融：巴西已准备好因应新兴货币震荡走势--财长曼特加

(重发以跟上红条)

路透巴西利亚1月28日 - 巴西财政部长曼特加周二表示，巴西已准备好抵御一波由美国缩减货币刺激和可能到来的中国经济放缓，所引发的新兴市场货币卖压。

曼特加称，巴西的高外汇储备高和低外部债务，让该国状况良好，得以安然度过汇率波动，而汇率波动可能只是暂时现象。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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