国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差升至一周半高点

路透新加坡1月28日 - 新加坡含硫500ppm柴油现货价差周二升至一周半高点，符合标单结果。

路透数据显示，该现货溢价每桶升0.05美元，与新加坡现货报价平价。

越南Petrolimex据称买进两批至三批3.5万吨2月交货的含硫500ppm柴油船货。交易商称，从新加坡装运的船货每吨较新加坡现货报价贴水0.15美元，从台湾装运的船货每吨升水0.15美元。

“500ppm等级船货可能受到菲律宾和越南买盘的一点提振，”新加坡一交易商称。

新加坡现货市场有三笔柴油交易。

Sietco向嘉能可买进15万桶含硫500ppm柴油，2月12-16日装运，与新加坡报价平价。

Phillips66向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，2月23-27日装运，每桶121.60美元。

中国石油出售15万桶含硫10ppm柴油，2月13-17日装运，每桶较新加坡报价升水0.90美元。(完)

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